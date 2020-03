Emergenza Coronavirus, UFFICIALE: stop alla Bundesliga

BUNDESLIGA STOP CORONAVIRUS / L'emergenza Coronavirus ferma anche il calcio in Germania. La Federazione, che aveva precedentemente scelto di giocare la 26a giornata di campionato a porte chiuse, ha optato per fermare tutto.

La, così come la Bundesliga 2, si legge nel comunicato, non scenderà in campo questo fine settimana. Stop previsto fino al

Lunedì inoltre è in programma un'Assemblea generale dei club.