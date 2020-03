CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA SOLSKJAER / Ole Gunnar Solskjaer gela la Juventus per il sogno Pogba. Al termine del match di Europa League vinto 5-0 contro il LASK, l'allenatore del Manchester United ha annunciato riguardo al futuro del centrocampista francese: "Paul è un nostro giocatore. Ha un altro anno di contratto e un'ulteriore opzione per quello successivo. Per cui sì, potete aspettarvi che sarà ancora allo United anche la prossima stagione".

Un avvertimento forte e chiaro per i bianconeri e ilin vista del calciomercato estivo: l'allenatore dei 'Red Devils' sembra intenzionato a trattenere l'ex Juve anche nella prossima stagione. Molto dipenderà però dalla volontà del classe 1993, che è ormai chiara , e dal lavoro di Mino, già ai ferri corti con il club inglese.è comunque avvertito: il Manchester United non fa sconti per Pogba.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, ESCLUSIVO Bianchin: "Coppe, rischio cancellazione. CR7 è rimasto colpito"