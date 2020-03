Calciomercato Milan, agente Ajer annuncia l'addio

CALCIOMERCATO MILAN AJER - La scorsa estate e nella sessione invernale di gennaio il Celtic si è trovato costretto a respingere gli assalti di diversi club tra cui il Milan per il difensore centrale norvegese classe 1998 Kristoffer Ajer, rifiutando offerte intorno ai 4 milioni di euro.

A giugno si prevede un nuovo assalto, ma stavolta il club dipotrebbe decidere di assecondare le richieste del calciatore di essere ceduto per fare un salto di qualità in carriera e giocare in uno dei top campionati in Europa.

A tal proposito si registrano le parole del procarutore Tore Pedersen, che suonano come una sentenza: "Non rinnova il contratto con il Celtic e in estate verrà ceduto - le dichiarazioni rilasciate all'emittente scandinava 'NTB' - Non voglio fare i nomi ma ci sono molti club interessati ad Ajer, alcuni dei quali lo seguono da tempo...". Il Milan sembra fortemente in corsa, con i club di Premier League che rappresentano la concorrenza più temibile.

