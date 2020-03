Giro d'Italia, UFFICIALE: posticipato l'avvio in Ungheria

GIRO D'ITALIA UFFICIALE - Il Giro d'Italia non prenderà il via il prossimo 9 maggio come inizialmente previsto. L'annuncio ufficiale è arrivato da 'Rcs Sport' che organizza la corsa di ciclismo.

L'avvio era previsto da, ma il Governo ungherese ha dichiarato lo stato di emergenza a causa dell'allerta coronavirus e quindi non può organizzare eventi con partecipazione di massa. L'obiettivo è spostare la data restando in, ma ogni nuova decisione verrà presa soltanto dopo il 3 aprile.

