Calciomercato Milan, futuro Ibra: dalla Svezia, decisione presa!

CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Il futuro di Zlatan Ibrahimovic resta tutto da scrivere. In questi ultimi giorni sono state tantissime le voci a riguardo: l'attaccante svedese ha un contratto in scadenza con il Milan il prossimo 30 giugno. L'ottimismo sul rinnovo di qualche settimana fa si è trasformato in pessimismo.

I continui contrasti societari, che hanno portato all'addio di Boban - fondamentale per il suo sbarco a Milano - di certo non aiutano. L'ambiente non appare sereno e i programmi futuri per nulla chiari (resta da capire infatti cosa ne sarà di Maldini, oltre che di Pioli e Massara): questa situazione ovviamente non può aiutare.

Ivanche ha sempre più potere, in queste settimane sarà chiamato a presentare un progetto chiaro se vorrà convincere l'ex Galaxy a rimanere ancora un ulteriore anno. Ibrahimovic in queste settimane ha dimostrato quanto possa essere importante per il Milan e la crescita in personalità della squadra ne è una prova.

Ad oggi però le sensazioni sono sempre più negative: come riporta 'La Repubblica', in edicola stamani, sta crescendo in Svezia la convinzione che Ibrahimovic non prolungherà il contratto col Milan.

Futuro Ibrahimovic, tutte le ipotesi sul tavolo: non solo Milan

Andrà capito cosa farà in futuro Ibrahimovic. In questi giorni si sono fatte diverse ipotesi, una lo porterebbe a Napoli da Gattuso e l'altra lo lascerebbe a Milano ma gli farebbe cambiare maglia. Ipotesi queste che non sono certamente da scartare ma quella più accreditata sembra essere quella di un addio al calcio. Senza rinnovo col Milan, Ibrahimovic potrebbe davvero appendere gli scarpini al chiodo.

