Emergenza Coronavirus, giocatori lasciano l'Italia? La situazione

EMERGENZA CORONAVIRUS GIOCATORI IN FUGA / L'emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio il calcio italiano e non solo. Facile prevedere un crollo dei prezzi dei giocatori, che senza scendere in campo perderanno di valore. In questi giorni si è parlato molto di una possibili risoluzione dei contratti dei calciatori vista la particolare situazione che il mondo sta vivendo.

"In questo momento - si legge sul sito di Repubblica - non sussistono i presupposti per la risoluzione", ammette l'avvocato Umberto, vicepresidente dell'Aic.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Certamente sarà quasi impossibile la fine del rapporto anticipato per i calciatori che hanno firmato un accordo pluriennale ma il giornale sottolinea che un'eventuale risoluzione potrebbe essere più facile per quei giocatori che, invece, hanno un contratto in scadenza a giugno. Trovare un accordo con la società potrebbe essere possibile ma bisognerà comunque fare i conti con le restrizioni del governo che al momento impedisce ogni partenza dall'Italia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

DIRETTA Emergenza Coronavirus, rabbia Dybala | Annullata Inghilterra-Italia

Coronavirus, retroscena Juventus-Inter | Follia, una barzelletta