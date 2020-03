Coronavirus, retroscena Juventus-Inter | Follia, una barzelletta

JUVENTUS CORONAVIRUS / Il primo caso di positività da coronavirus ha colpito la Juventus, con Daniele Rugani che si è sottoposto al tampone nei giorni scorsi dopo la sfida contro l'Inter.

Oltre al difensore bianconero, anche Gabbiadini ha contratto il virus e la paura è adesso che altri giocatori del campionato dipossano risultare positivi.

Gli stessi calciatori della Juventus - scrive 'Repubblica' - hanno giudicato come una follia e una barzelletta il via libera domenica per scendere in campo nel match contro l'Inter nel deserto dell'Allianz Stadium. Chiellini e compagni, insieme ai colleghi delle altre squadre, erano infatti decisi a non giocare e avevano comunicato la propria volontà all'Associazione calciatori e al presidente Tommasi. Nello spogliatoio bianconero la paura di contrarre il coronavirus serpeggiava già nei giorni antecedenti la sfida contro i nerazzurri di Conte.