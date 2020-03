INTER CORONAVIRUS ERIKSEN / Dopo la positività di Rugani, oltre alla Juventus anche i giocatori dell'Inter (che hanno affrontato i bianconeri domenica) sono finiti in autoisolamento secondo le direttive sanitarie in materia di coronavirus. Situazione che ha coinvolto anche i nuovi acquisti dei nerazzurri Eriksen, Moses e Young, però con una complicazione in più.

I tre giocatori di Conte sono stati infatti costretti a lasciare l'Hotel Melìa in zona San Siro, dove si erano sistemati dopo l'arrivo a Milano nel mese di gennaio, per la chiusura della struttura a causa dell'emergenza sanitaria. Un trasloco forzato con Eriksen,che hannodovuto quindi cambiare domicilio per rispettare la quarantena.

