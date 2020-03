CALCIOMERCATO JUVENTUS KURZAWA / L'Arsenal fa sul serio per Layvin Kurzawa. Il club di Premier League sta progettando un nuovo assalto al terzino francese, in scadenza a giugno con il Paris Saint-Germain.

Gli inglesi avevano cercato il giocatore già la scorsa estate, quando sembrava ad un passo dallanello scambio con

Affare saltato, con i bianconeri che continuano comunque a monitorare la situazione di Kurzawa. L'Arsenal però non molla la presa e stando al 'Daily Mirror' potrebbe presentare un'offerta allettante all'entourage del laterale sinistro. Kurzawa senza rinnovo si libererà a parametro zero dal PSG e rappresentta una ghiotta occasione di mercato per i 'Gunners': la Juve è avvertita.