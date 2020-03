Calciomercato Serie A, Semplici è pronto a ripartire

CALCIOMERCATO SERIE A SPAL SEMPLICI - Leonardo Semplici, dopo stagioni ricche di soddisfazioni, si è separato dalla Spal che si trova desolatamente all'ultimo posto in classifica. Al suo posto è subentrato Gigi Di Biagio.

Per il futuro, invece, l'allenatore toscano ha le idee chiarissime: "Ho avuto qualche proposta dall'estero, ma in questo momento la mia idea è di continuare a mettere in campo i miei valori in- le sue parole a 'Radio Sportiva' - Mi auguro di poter tornare in pista dalla prossima stagione alla guida di una squadra importante".