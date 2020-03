Emergenza Coronavirus, dalla Spagna all'Inghilterra | Le ultime decisioni del calcio europeo

EMERGENZA CORONAVIRUS ESTERO ITALIA PREMIER LEAGUE BUNDESLIGA LIGA SERIE A / Il contagio da Coronavirus avanza. L'Europa prende coscienza della grave situazione e reagisce con provvedimenti importanti. Se fino a pochi giorni fa l'Italia era al centro del mondo per il numero elevato di ammalati accertati, ora il problema riguarda tutte le nazioni del Vecchio Continente e non solo. Misure retrittive sono quindi in atto ovunque e a farne le spese è anche il mondo dello sport, che si è fermato quasi completamente. Questa settimana, tra gare a porte aperte, chiuse o rinviate, la Uefa ha fatto proseguire le sue manifestazioni, mentre altri importanti eventi, vedi il GP di Formula1, sono stati annullati: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta la pandemia e fa il punto su quanto sta accadendo all'estero: le ultime sull'emergenza Coronavirus in Europa, dalla Liga spagnola a Premier League e Bundesliga.

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, UFFICIALE: la UEFA ferma Champions ed Europa League

Emergenza Coronavirus, le misure restrittive: i dettagli

Situazione in evoluzione in Inghilterra, dove la Premier League ha fatto registrare i primi casi di calciatori positivi al Covid-19. Il Governo della Gran Bretagna è stato criticato per le misure apportate finora, che non hanno evitato assembramenti di persone, come accaduto mercoledì scorso, quando uno stadio completamente gremito ha potuto assistere al match di Champions League tra Liverpool e Atletico Madrid. Tuttavia, dopo i casi di positivià di alcuni calciatori, con Chelsea ed Everton in quarantena, stamane è avvenuta una riunione di emergenza: la Premier League è stata sospesa fino al prossimo 3 aprile. In terra iberica, LaLiga spagnola è stata invece fermata per due turni, mentre il campionato portoghese si è bloccato a tempo indeterminato.

La, che ha chiuso scuole e atenei per almeno quindici giorni, ha fatto fermare tutti i campionati di calcio fino a nuovo ordine, mentre si attendono novità dalla, dove non ovunque sono state disposte le chiusure delle scuole: la, ad oggi, dovrebbe continuare a porte chiuse. Tra i tornei europei più importanti che hanno deciso di fermarsi, infine, figurano anche quelli di

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, UFFICIALE: Mls sospesa

Coronavirus, si ferma la Champions League: le ultime

Tra casi di positività di alcuni calciatori - con intere squadre come la Juventus in isolamento - voli bloccati e stadi vuoti, anche la Uefa ha preso coscienza: Champions League ed Europa League si fermano. La comunicazione è arrivata stamane: "Alla luce degli sviluppi legati alla diffusione del virus COVID-19 in Europa e alle decisioni dei vari governi, tutte le partite delle competizioni UEFA per club in programma la prossima settimana sono rinviate - si legge - Tra queste, le rimanenti partite di ritorno degli ottavi di UEFA Champions League del 17 e 18 marzo, tutte le partite di ritorno degli ottavi di UEFA Europa League del 19 marzo e tutte le partite dei quarti di UEFA Youth League del 17 e 18 marzo 2020. Ulteriori decisioni sulle date di recupero delle suddette partite verranno comunicate a tempo debito". Le diverse compagini in quarantena avrebbero fatto pressione sui vertici del calcio europeo per sospendere le competizioni per poi ridisegnare il calendario.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, emergenza Coronavirus | La data del possibile rientro di Ronaldo

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Juventus: contagio Dybala fake news

Coronavirus, Euro 2020 a rischio: lo scenario clamoroso

Per ora si fermano le competizioni per club, ma lo scenario che preoccupa molto i vertici del calcio mondiale è il possibile spostamento di Euro 2020, competizione itinerante per Nazionali prevista dal 12 giugno al 12 luglio. L'annullamento dell'importante evento comporterebbe gravi danni economici alla Uefa ma ad oggi sembra un rischio molto concreto. Nessuna presa di posizione netta, dai vertici europei, è stata presa al riguardo: si attendono quindi ulteriori sviluppi.

LEGGI ANCHE >>> Emergenza coronavirus: anche Euro 2020 a rischio, gli scenari per il campionato