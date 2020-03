JUVENTUS CORONAVIRUS RONALDO DATA / Come rivelato già ieri da Pedro Ramos, segretario regionale alla sanità lusitana, sia Cristiano Ronaldo che la sua famiglia sono asintomatici. Una situazione di emergenza che tiene bloccato CR7 in patria dopo la positività al Coronavirus di Daniele Rugani, compagno di squadra bianconero. Sono infatti ben 121 le persone in isolamento volontario tra calciatori, membri dello staff tecnico, dirigenti, accompagnatori e dipendenti della Juventus.

Tra questi spicca naturalmente proprio l'asso portoghese che aveva ottenuto giorni di permesso per poter andare in Portogallo a monitorare le condizioni della madre Dolores partendo con un jet privato

Come evidenziato dal 'Corriere dello Sport' già nella giornata di mercoledì dal Portogallo trapelavano notizie riguardanti la decisione da parte di Ronaldo di non voler prendere in considerazione l'ipotesi di una sua ripartenza per l'Italia prima di un paio di settimane. Tanto probabilmente dovrà quindi aspettare la Juventus per accogliere nuovamente CR7.

