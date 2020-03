Calciomercato Milan, malinconia Ibrahimovic | La riflessione di Zlatan

CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC PIOLI BOBAN GAZIDIS / Zlatan Ibrahimovic è arrivato lo scorso inverno con il chiaro obiettivo di svoltare la stagione del Milan. Missione parzialmente compiuta per il gigante svedese che una scossa forte all'ambiente l'ha data con la sua consueta 'prepotenza' fisica e mediatica capace di spostare gli equilibri in campo. Le cose però tra l'ex Galaxy e i rossoneri non sembrano più rose e fiori. Zvonimir Boban era l’uomo che più di altri aveva avuto contatti con Ibra e il suo addio potrebbe cambiare le carte in tavola.

Il gigante di Malmo, turbato come tutti dalla tempesta Coronavirus, si è rifugiato in Svezia in riflessione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, intrigo Rangnick | Spunta un nuovo indizio

Quale futuro per Ibrahimovic? L’opzione Napoli al momento non pare plausibile, nonostante il rapporto con Gattuso. Gli azzurri sarebbero stati ipotesi più percorribile qualche mese fa prima del ritorno a Milano. All'orizzonte in rossonero potrebbe però esserci un nuovo allenatore che poco sembra avere a che fare con il mondo del fenomeno svedese che potrebbe dunque decidere di tornare in patria a fine anno, visti anche i tanti business. La rosea infine evidenzia come le cose potrebbero nuovamente cambiare con Pioli e la sua voglia di 'normalità'. Intanto Ibra riflette sul suo futuro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, futuro Strootman: l'olandese parla chiaro

Calciomercato Milan, Gazidis guida la rivoluzione: quanti big a rischio