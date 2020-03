Emergenza Coronavirus, dai campionati alla Champions | Tutte le ipotesi

CORONAVIRUS SERIE A CAMPIONATI CHAMPIONS LEAGUE EUROPEI / L'emergenza Coronavirus sta letteralmente mettendo in ginocchio l'intero mondo dello sport, calcio compreso, che è alle prese con delle complicate decisioni da prendere per 'salvare il salvabile'. L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' compie una vera e propria ricostruzione legata alla questione che affligge anche il calcio internazionale. Martedì la videoconferenza tra Uefa, federazioni, leghe, club e calciatori per decidere il futuro del pallone. Intanto la situazione attuale è frammentata e nel caos totale, con Italia e Spagna già ferme mentre gli altri campionati potrebbero e dovrebbero adeguarsi a catena.

Poi ci sarà da decidere sui destini delle coppe europee oltre che su un Europeo da ricollocare, coppe nazionali da definire, e poi a catena,. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

DECISIONI - Per ora confermata, seppur parzialmente la giornata di Europa League, vissuta ieri in modo surreale, mentre appare complicata la Champions della prossima settimana visti anche Juventus e Real in quarantena. Confermata Bayern-Chelsea, al momento Barça-Napolipotrebbe essere in campo neutro, ma non è tutto così 'semplice'.

Coronavirus, dalla Champions agli Europei: le possibili soluzioni

La rosea evidenzia anche possibili soluzioni soprattutto relative alla Champions: ' 1) Compattare le date per recuperare tutto tra metà aprile e fine maggio. 2) Far giocare quarti e semifinali in gara unica (come proposto per Inter e Roma). 3) Far giocare una “final four” a Istanbul in quattro giorni.' Dal canto loro anche le leghe pensano a finire i rispettivi campionati con diversi interessi in ballo e le date che sembrano volgere al termine. La soluzione apparentemente più semplice sarebbe in rinvio dell'Europeo ma sarebbe complicato sia a fine 2020 che nell'estate 2021 per la presenza di Nations League, qualificazioni mondiali, Mondiale per club, Euro U.21 e, a luglio, Euro donne. Spostare la competizione continentale, fanno capire da Nyon, sarebbe inoltre un'enorme perdita. Discorso economico non troppo distante anche per Champions e campionati viste le sicure perdite dovute ai diritti TV parzialmente da lasciare sul piatto.

Viene infine ipotizzato che l’Uefa fermi le coppe oggi o martedì, con una sorta di sospensione cautelativa della Champions fino a metà aprile per poi capire in seguito se si potrà riprendere senza rischi e ridisegnare il calendario internazionale.

