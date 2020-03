Copa Libertadores, Gremio-Internacional: rissa ed otto espulsi

COPA LIBERTADORES GREMIO INTERNACIONAL RISSA / Il Coronavirus ferma anche la Copa Libertadores. È di ieri la decisione della Conmebol di rinviare a data da destinarsi tutte le partite che avrebbero dovuto disputarsi dal 14 al 21 marzo. Si sono invece giocate quelle di questa notte con tutta l'attenzione concentrata sul derby do Porto Alegre tra Gremio ed Internacional.

La partita del girone E, culminata 0-0 passerà alla storia per il finale da far west di cui sono stati protagonisti diversi calciatori delle due squadre che al fischio finale hanno collezionato addirittura 8 espulsioni in totale.

A partire dal minuti 88' infatti i protagonisti di Gremio ed Internacional sono 'saliti in cattedra' in una mega rissa con ben 4 cartellini rossi per squadra tanto da costringere le forze dell'ordine a separare i contendenti. Luciano, Pepe, Henrique e Miranda gli espulsi del Gremio, mentre per l'Internacional si tratta di Edenilson, Moises, Cuesta e Praxades.