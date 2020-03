CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND ICARDI / Stop al calcio ma non al calciomercato. In questi giorni di apprensione per quanto sta accadendo in Italia e in Europa, in attesa di capire il destino nelle rispettive competizioni, i club stanno progettando anche gli acquisti del futuro. Così, stando alle ultime indiscrezioni, sembra avvicinarsi il momento del grande colpo in attacco della Juventus, che fa i conti con l'età avanzata di Cristiano Ronaldo e Higuain: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, da Icardi ad Haaland: ultime sul colpo in attacco

Fabio Paratici, riporta 'Tuttosport', piazzerà presto un grande colpo in attacco.

Lavuole infatti ringiovanire il suo reparto offensivo e se per la prossima estate avanzano le candidature di, non è escluso che l'investimento importante possa avvenire nel 2021, quando entrerà in vigore la clausola rescissoria da 75 milioni di euro di, giovane campione che sta facendo benissimo anche al. I bianconeri, dal canto loro, potranno contare sugli ottimi rapporti con l'agente Mino. Altro profilo seguito con interesse, infine, è Timodel, punta 24enne con clausola rescissoria da 60 milioni di euro.

