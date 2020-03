DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Il numero di contagi continua a salire, l'Italia è ferma in casa e segue con apprensione il lavoro della politica, che ha chiesto, senza trovare per ora risposte confortanti, un aiuto all'Unione Europea. La borsa è crollata, fattore che ha spinto il Governo a lavorare anche sui risvolti economici dell'emergenza Coronavirus. Anche il calcio internazionale, intanto, sta finalmente iniziando a capire la reale portata del problema mondiale: cicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Europa.

LIVE

ORE 15.25 - Posticipato anche l'Augusta Masters di golf: il PGA Tour ha comunicato ufficialmente il rinvio del torneo Major a data da destinarsi.

ORE 15.00 - UFFICIALE: posticipata anche la partenza del Giro d'Italia, inizialmente prevista per il prossimo 9 maggio da Budapest.

ORE 14.15 - UFFICIALE: annullata l'amichevole tra Inghilterra e Italia del 27 marzo a Londra.

ORE 14.00 -I giocatori della Juventus non avrebbero voluto giocare la sfida con l'Inter.

ORE 13.50 - La sede Rai della Puglia è stata chiusa temporaneamente per sanificazione, dopo che un giornalista è risultato positivo al test per il coronavirus. 'Buongiorno Regione' non è andato in onda questa mattina e la redazione si sta organizzando per trasmettere da remoto il 'Tg Puglia' delle 14. Giornalisti e operatori della sede, che hanno avuto contatti con il collega positivo, sono stati posti in quarantena.

ORE 13.35 - Sospetto primo caso di positività al coronavirus in Bundesliga. Trattasi del tecnico del Paderborn, Steffen Baumgart.

ORE 13.20 - Eriksen, Young e Moses costretti a traslocare per la chiusura dell'hotel (causa coronavirus) dove alloggiavano.

ORE 13.05 - Consueto bollettino dell'Istituto Spallanzani di Roma: 99 ricoverati positivi al coronavirus. Di questi, 15 necessitano di supporto respiratorio e 11 sono in osservazione. I dimessi hanno raggiunto quota 305.

ORE 12.50 - La presa di posizione da parte di Paulo Dybala dopo le voci incontrollate delle ultime ore: "No alle fake news"

ORE 12.15 - UFFICIALE, si ferma anche la Premier League e tutto il calcio professionistico inglese. Stop fino al 3 aprile.

ORE 11.40 - Riunione in corso per decidere le sorti della Premier League.

Dopo la positività al coronavirus di Arteta e Hudson-Odoi si va verso la sospensione del campionato fino al 4 aprile.

ORE 11.12 - Bollata come 'fake news' la notizia di una presunta positività al coronavirus del numero 10 della Juventus, Paulo Dybala.

ORE 11.10 - L'Everton di Carlo Ancelotti in quarantena: lo ha comunicato lo stesso club di Liverpool.

ORE 11.03 - La Uefa ha deciso: le partite in programma nella prossima settimana, valide per la Champions League, l'Europa League e la Youth League, sono state posticipate. La decisione è UFFICIALE.

ORE 10.30 - Nella notte la MLS ha annunciato la sospensione del campionato per un mese.

ORE 9.40 - Arrivato in nottata l'aereo dalla Cina con personale e materiale sanitario controil Covid-19. L'annuncio dell'Ambasciata cinese in Italia: "E' stata una notte ricca di emozioni, all'Aeroporto di Fiumicino. Le oltre 30 tonnellate di materiale sanitario donate dalla Cina all'Italia saranno distribuite presto, e da oggi il nostro team inizierà a collaborare con i colleghi italiani per sconfiggere il #COVID19!".

ORE 9.21 - Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato a 'Unomattina': "Abbiamo notizie che il 3 aprile debba cominciare il campionato. Qualora il campionato non dovesse concludersi, non credo ci siano altre soluzioni logiche: i playout non sono stati previsti. Ieri abbiamo fatto un incontro con la squadra, abbiamo deciso di sospendere gli allenamenti. Oggi i ragazzi sono qui per i consueti esami del sangue".

ORE 9.10 - Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato a 'Unomattina': "Gli sport erano andati alla spicciolata creando una confusione folle con la categoria dei media assolutamente disorientata. Ho spinto tutte le Federazioni ad adottare una linea univoca. E' tutto nella logica del buonsenso. Questo con ritardo lo adotterà anche l'Europa. Dopo il 3 aprile? Persone non addette a specifiche competenze sulla terribile vicenda che stiamo vivendo si spingono con previsioni ma non ho capito da che punto di vista. La palla va in mano ai tecnici: se dopo il 3 aprile si vede la luce in fondo al tunnel, siamo in grado di prevedere un nuovo calendario".

ORE 8.15 - In America c'è apprensione anche per il Presidente Donald Trump. Positivo al test sarebbe risultato infatti Fabio Wajngarten, collaboratore del presidente brasiliano Bolsonaro, che aveva partecipato agli incontri in Florida con il capo della Casa Bianca. Alcune immagini, del resto, hanno immortalato Trump e Wajngarten a distanza molto ravvicinata.

ORE 8.00 - Anche Hudson-Odoi, giocatore del Chelsea, positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo il club inglese con un comunicato ufficiale.

ORE 7.30 - Alle ore 11 prevista una riunione di alcuni ministri italiani con gli industriali. Vito Crimi, viceministro dell'interno, a 'Unomattina': "Metteremo in campo qualsiasi iniziativa utile affinché nessuno perda il lavoro".

ORE 7.00 - Stando all'ultimo bollettino di ieri, dall'inizio della Pandemia, sono 15.113 le persone hanno contratto il virus in Italia. Di queste, 1.016 sono decedute e 1.258 sono guarite. Attualmente i soggetti positivi sono 12.839.