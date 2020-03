Emergenza Coronavirus, UFFICIALE: stop al calcio in Francia

p>LIGUE 1 FRANCIA CORONAVIRUS / Il presidente della FFF, Noelha annunciato lo stop di tutti i campionati di calcio di ogni categoria in Francia per l'emergenza: "Gli annunci del Presidente della Repubblica portano la Federazione francese di calcio ad assumersi le proprie responsabilità per contribuire senza ambiguità a mettere fine alla crisi sanitaria che colpisce il nostro paese - si legge sul sito ufficiale della Federazione - Di conseguenza, desidero annunciare stasera la sospensione di tutte le attività e competizioni gestite dalla Federazione, dalle sue leghe e dai suoi distretti, su tutto il territorio, quindi tutti i campionati dilettanti maschili e femminili, di tutte le categorie di età, i vari tornei e raduni, i corsi di formazione e l'attività della Le scuole di calcio saranno sospese da domani venerdì 13 marzo fino a nuovo ordine. Riprenderanno non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno".