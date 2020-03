CORONAVIRUS PREMIER LEAGUE SOSPENSIONE ANNULLAMENTO ARTETA / Terremoto in Premier League. Il coronavirus ha definitivamente fatto irruzione nel calcio inglese, con la positività di Arteta.

A questo punto è stata convocata una riunione straordinaria per la giornata di domani , dalla quale potrebbero arrivare decisioni importanti. Come riporta 'The Indipendent', molti dirigenti non erano d'accordo con la decisione di proseguire normalmente con il campionato. Dunque alcuni club porteranno domani i loro dubbi e potrebbero chiedere ladella Premier League e non solo: una minoranza dei club sarebbe pronta addirittura ad avanzare la richiesta dil'intero campionato.