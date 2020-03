CORONAVIRUS INGHILTERRA PREMIER LEAGUE JOHNSON / L'Inghilterra non si ferma. Nonostante i continui casi e il rischio crescente anche nel calcio, come dimostrano le ultime vicende in casa Leicester e anche in casa Mendy, terzino del City. Il Primo Ministro Boris Johnson, però, ha deciso di non prendere provvedimenti in tal senso e di non vietare i grandi eventi o chiudere gli sstati, almeno per il momento.

Proprio in virtù di questo, il sito ufficiale dellaha confermato: "A seguito degli ultimi aggiornamenti arrivati dal Governo, tutte le partite di Premier League andranno avanti come programmato nel weekend. Mentre il Primo Ministro ha detto che tutti gli eventi sportivi dovrebbero avere luogo normalmente per ora, ha indicato anche che il Governo sta considerando di vietare gli eventi pubblici maggiori, come gli impegni sportivi".

Il comunicato continua: "In ogni caso continuiamo a lavorare a stretto contatto con le società, la federazione e gli altri organi. La salute dei giocatori e i tifosi è di importanza capitale e continueremo a seguire le linee guida delle autorità pubbliche della sanità". L'inghilterra del calcio va avanti, nonostante tanti altri campionati e altre competizioni si siano già fermati nella giornata di oggi.