p>BRESCIA DIEGO LOPEZ COLO COLO / Arrivato appena un mese fa con un contratto per altre due stagioni,potrebbe chiudere in anticipo la sua esperienza al: come riferisce 'Tuttosport', l'allenatore uruguaiano è corteggiato dai cileni del Colo Colo che sono in forte pressing su di lui per cnvincerlo ad accettare la panchina. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Ufficializzato al posto di Corini ad inizio febbraio, Diego Lopez alla guida della compagine lombarda non ha avuto un avvio brillante: un punto contro l'Udinese all'esordio poi le sconfitte con Juventus, Napoli e Sassuolo prima dello stop del campionato. Un ruolino di marcia che ha portato il Brescia all'ultimo posto in classifica con la zona salvezza lontana ben nove punti. Impresa quasi impossibile con la speranza che potrebbe essere accesa se si decidesse di proseguire il campionato attraverso i playoff e i playout: a quel punto la squadra bresciana potrebbe giocarsi a parità di condizioni le sue carte per la permanenza nel massimo campionato.