MENDY CORONAVIRUS MANCHESTER CITY PARENTE PARAMEDICO / Il coronavirus continua a seminare paura in tutta Europa. Mentre Boris Johnson rinvia la chiusura degli stadi per il calcio, l'Inghilterra continua a far registrare casi, anche nel calcio. Oggi i casi sospetti rivelati dall'allenatore del Leicester, poi il terrore e le scene da film a casa di Benjamin Mendy. Come riporta 'The Sun', un familiare del terzino del Manchester City si è ammalato e ha avuto gravi problemi respiratori. Alcuni testimoni hanno raccontato dei momenti drammatici, con l'irruzione dei paramedici con le tute hazmat, le tute anti-contaminazione: "Intorno alle 11 è arrivato un'ambulanza ed è uscito un medico con la tuta anti-radiazioni, scene da film horror. Hanno fatto avanti e indietro per cinque ore, si comportavano come se potesse comunque essere qualcosa relativo al coronavirus".

Manchester City, paura coronavirus per Mendy: parente malato, giocatore in isolamento

Il giocatore francese del City, che era sceso in campo nel derby perso domenica contro lo United, era in casa al momento dei fatti.

Non è ancora chiaro se lo stessoo il suo parente sia stato contagiato dal coronavirus, ma di certo i problemi respiratori sono un sintomo tipico di questa malattia. Intanto, mentre il familiare del calciatore classe '94 si sta sottoponendo al test, aè stato detto di mettersi in isolamento dal resto della squadra. Intanto il terzino è stato escluso dai giocatori che domani giocheranno contro ilmentre è stata già rinviata la sfida di Champions con il Real Madrid

Una fonte ha ammesso al 'The Sun': "E' un momento di grande preoccupazione per Ben e la sua famiglia. La verità è che migliaia di altre persone si sono ammalate nel paese, ma non sanno se si tratti di coronavirus o di febbre o di altro ancora. Il City gli ha chiesto di stare a casa per non prendere alcun rischio e gli offrirà tutto il supporto di cui avrà bisogno. Se sarà coronavirus, il City seguirà il protocollo necessario". Lo stesso Manchester ha confermato che un membro della famiglia di Mendy è ricoverano in ospedale per problemi respiratori, fino a che non si sapranno i risultati dei test il giocatore sarà in auto-isolamento". Sono momenti cruciali, con il calcio europeo ormai sull'orlo del collasso.