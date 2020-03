Calciomercato Juventus, colpo Willian: 'scontro' al Chelsea

CALCIOMERCATO JUVENTUS WILLIAN CHELSEA / Futuro tutto da scrivere per Willian. L'attaccante esterno brasiliano ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Un contratto che difficilmente verrà rinnovato dal Chelsea. C'è distanza e le big del calcio europeo sono pronte ad approfittare della situazione: come raccontato, il giocatore classe 1988 è da tempo seguito dalla Juventus ma portarlo in Italia non sarà per nulla facile.

In Inghilterra lo seguonoma attenzione anche al

Sono in tanti a volere Willian e tra questi c'è anche Lampard. Il tecnico del Chelsea vorrebbe continuare a puntare sul brasiliano ma - come si legge su 'The Sun' - Marina Granovskaia non la pensa alla stessa maniera: l'esterno vorrebbe infatti un contratto triennale; troppo lungo per la politica societaria che agli over 30 offre solo accordi annuali e Willian pretenderebbe almeno 3 anni. Nonostante il volere di Lampard, dunque, alla fine il brasiliano sembra destinato a lasciare il Chelsea a fine stagione.

