CORONAVIRUS COPPA LIBERTADORES / Niente calcio anche in Sudamerica: dopo le qualificazioni Mondiali, si ferma anche la coppa Libertadores.

Questa la decisione della Conmebol per contrastare la diffusione del: sono state rinviata a data da destinarsi tutte le partite che avrebbero dovuto disputarsi dal 14 al 21 marzo, mentre restano confermate quelle in programma oggi (El Nacional-Estudiantes de Mérida, Internacional-Gremio e Racing-Alianza Lima, quest'ultima a porte chiuse).

La settimana prossima poi è in programma una riunione per decidere il da farsi in base all'evoluzione dell'emergenza Covid-19: continuare con lo stop alle partite o riprenderle se la situazione si sarà normalizzata. Una decisione che, come quella di rinviare i match in programma, sarà presa per "salvaguardare la salute dell'intera famiglia del calcio sudamericano"