CALCIOMERCATO JUVENTUS BENZEMA / Rivoluzione in vista per il Real Madrid del prossimo anno: stagione ancora tutta da giocare (chissà quando), ma in casa Real è già tempo di pensare al futuro. Quello in cui Karim Benzema, nonostante il rinnovo di contratto, potrebbe non esserci più: l'astinenza da gol del francese lo espone alla critica e lo mette nell'elenco dei possibili partenti, creando non pochi problemi anche a Zinedine Zidane. Il tecnico transalpino, anche lui al centro delle critiche, è accusato di difendere troppo il suo connazionale ed è questo uno dei fattori che a fine anno potrebbe portare al divorzio.

Il tecnico potrebbe però potrebbe arrivare in bianconero in compagnia: come si legge su 'elgoldigital', infatti, la Juventus avrebbe presentato un'offerta proprio per Karim Benzema che sarebbe nel mirino anche di Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Il bomber francese però sarebbe attratto maggiormente dalla proposta proveniente dall'Italia, affascinato dall'idea di poter tornare a giocare insieme a Cristiano Ronaldo.