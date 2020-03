Europa League, ottavi di finale: i risultati della serata

EUROPA LEAGUE RISULTATI MANCHESTER UNITED OTTAVI FINALI / L'Europa League non si ferma nonostante l'emergenza Coronavirus. Per l'andata degli ottavi di finale è così sceso in campo il Manchester United che ha ipotecato il passaggio ai quarti con un 5-0 inflitto al Lask. Le reti della vittoria portano la firma di Ighalo, James, Mata, Greenwood e Pereira. Successo esterno - a porte chiuse - anche per il Basilea, che si è imposto 3-0 a Francoforte.

Il, infine, ha sfruttato il fattore campo battendo il Copenaghen grazie ad un rigore di Visca.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Basaksehir-Copenaghen 1-0: 88' Visca

Eintracht Francoforte-Basilea 0-3: 27' Campo, 73' Bua, 85' Frei

LASK-Manchester United 0-5: 28' Ighalo, 58' James, 82' Mata, 92' Greenwood, 93' Pereira