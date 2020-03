SERIE A BALOTELLI CORONAVIRUS PLAYOFF / Mario Balotelli continua a far parlare di sé: la diretta Instagram, la stessa nella quale ha scatenato un polverone con le sue parole sulla Juventus, è il palcoscenico di altre dichiarazioni dell'attaccante del Brescia destinate a suscitare polemica.

Il calciatore si è espresso così sulla possibilità dei playoff per l'assegnazione dello Scudetto: "Io farei che non vince nessuno e non retrocede nessuno, poi fai salire le prime due della B e fai un campionato con due giornate in più; altrimenti si può fare uno spareggio tra le prime due: si possono fare tante cose, ma non le fanno soltanto per una questione di soldi".

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, anche il calcio in ginocchio: Serie A, Champions, Europei, gli scenari

Balotelli dice la sua anche sugli Europei: Mi sembra la scelta peggiore farlo itinerante. Nel 2021 mi convocano? Non parliamo di ciò di cui non si può parlare". Infine una previsione sulla ripresa del campionato: "Mi sembra difficile che ci sia il 3 aprile".