FORMULA 1 GRAN PREMIO AUSTRALIA CORONAVIRUS / Manca ancora il comunicato ufficiale ma la decisione è ormai presa: il coronavirus ferma anche la Formula 1 con l'annullamento del Gran Premio di Melbourne ormai deciso. A far barcollare la Fia è stata la positività al COVID-19 di un meccanico della McLaren che ha subito comunicato la sua rinuncia alla prima gara della stagione, mettendo in isolamento gran parte dello staff. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Una situazione che ha svolto il ruolo di goccia che fa traboccare il vaso: così dopo le parole di Hamilton di ieri (aveva criticato la decisione di gareggiare), ecco la riunione tra i team principal, Fia, Fom e le autorità locali. Un vertice che ha sancito lo stop al primo Gran Premio del 2020: in Australia non si correrà ed ora si attende di conoscere cosa accadrà anche per i prossimi appuntamenti. A rischio ci sono anche, infatti, le corse in Bahrein (a porte chiuse, 22 marzo) e quello successivo in Vietnam (5 aprile): con la McLaren fuori dai giochi almeno per il prossimo Gp e centinaia di persone che potrebbero finire in isolamento, anche la Formula 1 si trova alle prese con un enorme problema nel far fronte ad ulteriori stop.