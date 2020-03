CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE / Dopo essere stato al centro delle cronache per la sua negatività al tampone per Coronavirus e per la conquista dei quarti di finale di Champions League con il suo Psg, Kylian Mbappe è oggi tornato protagonista anche per le voci di calciomercato. Da tempi non sospetti sul taccuino del Real Madrid e delle big inglesi, l'attaccante francese nel passato più o meno recente è stato accostato anche alla Juventus.

Un accostamento che nelle ultime ore sta tornando d'attualità soprattutto in Spagna, dove si parla addirittura di una possibile e concreta offensiva.

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, tampone per Mbappe

Secondo 'Don Balon', infatti, i bianconeri starebbero studiando la giusta strategia per presentare un'offerta superiore ai 200 milioni di euro al club francese e un ingaggio da top player assoluto al ventunenne ex Monaco. Per riuscirci, la dirigenza bianconera sarebbe pronta a sacrificare alcuni big come Dybala, Higuain, Matuidi e Pjanic.