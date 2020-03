Coronavirus: Juventus, 121 persone in isolamento. C'è l'appello di Agnelli

JUVENTUS ISOLAMENTO AGNELLI / La Juventus ha pubblicato attraverso il suo sito ufficiale alcuni aggiornamenti sulla situazione del club dopo la comunicazione della positività al COVID-19 di Daniele Rugani. I bianconeri, infatti, hanno specificato che ben 121 persone tra calciatori, membri dello staff, dirigenti, accompagnatori e dipendenti stanno osservando un periodo di isolamento domiciliare volontario, come richiesto dalle autorità sanitarie.

Lo stesso presidente Andrea Agnelli, con un video su Twitter, ha annunciato il suo isolamento in casa e una raccolta fondi, come visibile nel video in basso: "In questo momento di emergenza, anche noi come Juventus vogliamo dare il nostro contributo, innanzitutto rispettando le regole e chiedendo a tutti di fare lo stesso: restate a casa. Anche io, da ieri sera, sto osservando un periodo di isolamento volontario. Ma vogliamo e dobbiamo fare di più: abbiamo lanciato una raccolta fondi per sostenere il nostro personale sanitario a Torino e nel Piemonte. Vi chediamo di contribuire: in questa difficile fase, pur essendo distanti, restiamo uniti e tutti insieme usciremo da questo delicato momento".