Coronavirus, Europei rinviati: si recupera in estate! Decisione in arrivo

CORONAVIRUS CALENDARI RINVIO EUROPEI / In piena pandemia di COVID-19, la UEFA ha rimandato la decisione sulle sue competizioni alla riunione di martedì prossimo, scatenando enormi polemiche per l'incolumità messa a rischio di calciatori e addetti ai lavori in genere.

Stasera si scenderà in campo per l', quindi, ma a breve la situazione cambierà radicalmente: secondo quanto riportato dadi 'Sky Sport', infatti, da domani si fermeranno tutte le competizioni europee ed è imminente il rinvio degliche si disputeranno, probabilmente, nel 2021.

Coronavirus, la scelta UEFA: si recupera tutto in estate

La stagione attuale, quindi, si prolungherebbe fino all'estate, permettendo di recuperare tutti i match posticipati dei campionati nazionali, di Champions ed Europa League. La decisione dovrebbe essere decretata all'inizio della settimana prossima, ma in ambienti UEFA pare ormai quasi una certezza. Era la soluzione che in tanti auspicavano per proteggere le competizioni disputate finora e, soprattutto, la salute di tutti noi: il calcio si ferma per il coronavirus, ma ripartirà in un'insolita estate piena di partite.

