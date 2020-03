Juventus, la bordata di Balotelli: "Dovevano farla tornare in testa per fermare tutto"

CORONAVIRUS BALOTELLI JUVENTUS /Mario Balotelli, che nei giorni scorsi è stato tra i primi a chiedere, in maniera molto dura, lo stop dei campionati, torna a far parlare di sé con una polemica.

L'attaccante del, nel corso di una diretta Instagram del personaggio televisivo, ha parlato della corsa scudetto lanciando una frecciata alla Juventus, rispondendo con una battuta ad un tifoso laziale.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Balotelli non vuole giocare: "Avete rotto, i soldi non valgono la salute!"

"Siete secondi perché dovevano far recuperare la Juve", ha detto la punta, "e poi hanno fermato tutto". Sull'emergenza e il mondo dello sport, SuperMario ha ribadito la sua posizione: "Finchè c'è anche un solo caso, il campionato non deve riprendere. Mi faceva arrabbiare la situazione e qualcuno si è incazzato con me, forse ora hanno capito".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan, ribaltone Donnarumma | Mossa Raiola: destinazione a sorpresa

Calciomercato Inter, addio Lautaro | C'è l'accordo, plusvalenza record