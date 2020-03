CALCIOMERCATO JUVENTUS WILLIAN ARSENAL TOTTENHAM CHELSEA / Il suo nome è uno dei più interessanti parametri zero dell'estate.

Sembra essere sempre più difficile chepossa rinnovare il proprio contratto con il il brasiliano ha dichiarato di aver chiesto un triennale, ma i 'Blues' non sembrano disposti ad andare oltre un rinnovo di due anni . Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Il brasiliano piace alla Juventus, ma non solo. Su di lui la concorrenza è folta: dal Bayern Monaco all'Atletico Madrid, passando per le due londinesi Arsenal e Tottenham. Secondo il 'Daily Star' però sono diversi i dubbi che attanagliano le dirigenze dei due club. Negli 'Spurs' sarebbe José Mourinho a premere per l'acquisto del brasiliano, ma il presidente Levy preferirebbe investire su giocatori più giovani. Inoltre il patron del club non ha dimenticato lo sgarbo del giocatore quando snobbò il Tottenham per approdare al Chelsea dallo Shakhtar Donetsk. Anche in casa Arsenal il tecnico Arteta preferirebbe investire su giocatori più giovani. Sarebbe il direttore tecnico Edu a premere per un suo acquisto. Da vedere se troverà i favori dell'allenatore basco.