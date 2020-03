CORONA VIRUS UFFICIALE OLANDA SPAGNA / In piena emergenza Coronavirus, il mondo del calcio continua a vivere di paradossi. Mentre l'Uefa ha posticipato una decisione ufficiale sulla sospensione di Europa e Champions League alla prossima settimana, continuano ad arrivare annunci sul rinvio o sull'annullamento di altre gare.

Nelle scorse ore, ad esempio, è arrivata la decisione ufficiale su Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid , ma lo ststo di pandemia attribuito al virus coninvolge per forza di cose anche le selezioni nazionali. In questo ottica, la Federazione spagnola ha da poco ufficializzato l'annullamento dell'amichevole, inzialmente prevista per il prossimo 29 marzo alla 'Johan Cruyff Arena' di Amsterdam.