CORONAVIRUS JUVENTUS RONALDO PORTOGALLO / "Cristiano Ronaldo ha rispettato tutte le norme di sicurezza quando si è recato all'ospedale centrale di Funchal per visitare la madre malata". La notizia arriva dal Portogallo e l'ha fornita direttamente il presidente regionale Miguel Albuquerque. Il giocatore della Juventus si era recato a Madeira per visitare la madre malata prima della sfida (poi sospesa) contro il Milan.

Poi però, dopo essere tornato in Italia e aver disputato la sfida contro l' il giocatore ha deciso di tornare in patria con la famiglia partendo con un jet privato .

"Non posso parlare di questa questione per ragione di privacy - ha spiegato Albuquerque - ma la situazione è stata analizzata in maniera adeguata e non c'è alcuna possibilità di infezione". Ha poi aggiunto Pedro Ramos, segretario regionale alla sanità: "Sia l'atleta che la sua famiglia sono asintomatici. Sono stati effettuati tutti i controlli del caso in merito alla visita fatta dall'atleta alla madre".