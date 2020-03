p>RINVIATA JUVENTUS LIONE / Dopo la positività di Daniele Rugani al Coronavirus e la messa in quarantena del Real Madrid, l'ha comunicato proprio in questi minuti ciò che già da ieri sembrava inevitabile: il rinvio di, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ecco il comunicato:

"In seguito alla quarantena imposta ai giocatori della Juventus e del Real Madrid, le gare in questione non verranno disputate come inizialmente previsto:

Manchester City-Real Madrid il 17 marzo alle 21 e Juventus-Lione il 17 marzo alle 21. Ulteriori decisioni verranno comunicate in seguito".