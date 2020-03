Il padel conquista l’Italia: spuntano campi in tutta la penisola

PADEL ITALIA CAMPI / Negli ultimi anni un nuovo sport sta conquistando sempre più appassionati: il padel, il cui nome è figlio della storpiatura dall'inglese 'paddle', operata da argentini e spagnoli, che di questo sport sono matti da oltre un decennio. Nella penisola iberica di campi se ne trovano praticamente ovunque (e in molti casi sono addirittura gli stessi condomini a dotarsene), mentre in Italia il trend è in crescita, ma ancora lontano da quei livelli. Lo sport nacque negli anni '70 in Messico, quando un cittadino decise di utilizzare uno spazio nella sua residenza per giocare a tennis, ma non ne aveva abbastanza a disposizione e decise di crearne uno limitato, circondandolo da pareti che impedissero alla pallina di uscire, lasciandola sempre in movimento.

Padel, come si gioca: regole e storia

Il campo non può superare 20 metri di lunghezza e 10 di larghezza, ed è ovviamente diviso da una rete.

Nel mondo ci sono oltre 6 milioni di giocatori e in Italia continuano a proliferare, soprattutto a Bologna e Roma: diversi amatori hanno chiesto e ottenuto la costruzione di nuovi campi, il cui numero è cresciuto incredibilmente nell'ultimo lustro. Nel 2014 erano appena 10 in tutta la penisola, ora ne sono 1020, con 7000 tesserati agonisti contro i 300 di sei anni fa. Circa 50.000, inoltre, i praticanti totali in tutto il paese. Il padel sta conquistando l’Italia e le cifre, senza dubbio, continueranno a crescere: basta provarlo per innamorarsene…Lanacque nel febbraio '91, allo scopo di promuovere lo sviluppo di uno sport che unisce la qualità del tennis, a un minor dispendio di energie e spazio, oltre a un apprendimento molto più immediato. Si partì nei dintorni die la prima presentazione avvenne nel corso dello Sport Show del 1991, dove si incontrarono rappresentative di. Le regole di base sono abbastanza semplici: la palla deve rimbalzare sul pavimento prima di essere colpita, può toccare le pareti (ma non al volo), non può rimbalzare due volte sul pavimento, e si possono colpire le pareti della propria metà di campo per far sì che la stessa, sorvolando la rete, finisca in quello avversario. I punteggi sono gli stessi di quelli del tennis.

