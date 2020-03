CALCIOMERCATO INTER AUBAMEYANG ARSENAL / Il suo nome sembra essere il sogno estivo del calciomercato Inter, ma Pierre-Emerick Aubameyang pare allontanare, almeno per il momento le voci di mercato. L'attaccante gabonese è nel mirino dei nerazzurri che pensano a lui come possibilie sostituto di Lautaro Martinez nel caso in cui l'argentino dovesse essere ceduto in estate.

Il giocatore classe 1989 intanto, parlando al sito ufficiale dell', si è soffermato sulla sua esperienza londinese. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

"Sono molto felice di essere qui - ha dichiarato Aubameyang - Quando ero piccolo sono cresciuto ammirando l'Arsenal. Era una squadra in cui giocavano tanti campioni e che vinceva tanti trofei. Qui sono molto felice ed è un piacere vestire questa maglia". Aubameyang sta attualmente discutendo con i 'Gunners' il rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno 2021. Mikel Arteta ha però affermato di non voler assolutamente privarsi del giocatore nato a Laval.