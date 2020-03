CORONAVIRUS EREDIVISIE / Si ferma anche il campionato olandese: le partite dell'Eredivisie e della locale serie cadetta. Lo stop entra in vigore da subito e andrà avanti fino al 31 marzo come stabilito dal governo per l'emergenza coronavirus.

In virtù di questa decisione, tutte le gare in programma in settimana e quelle che avrebbero dovuto disputarsi nei giorni a seguire sono state rinviate a data da destinarsi. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Si ferma quindi un altro campionato dopo lo stop in Italia, Spagna e Francia, con l'Uefa che la prossima settimana terrà una riunione straordinaria con i rappresentanti delle 55 Federazioni per valutare come comportarsi con Champions League, Europa League ed Europei. Molto concreta ad oggi l'ipotesi di una sospensione delle competizioni europee per club a partire dalla prossima settimana (martedì ci sarebbero Juve-Lione e City-Real Madrid che non si possono giocare in quanto bianconero e blancos sono in isolamento) e il rinvio al 2021 della rassegna continentale.