CORONAVIRUS PREMIER LEAGUE / Finora l'Inghilterra è andata avanti senza pensare troppo al pericolo coronavirus: soltanto ieri sera Liverpool-Atletico Madrid si è disputata davanti ad 60mila spettatori ma dal prossimo fine settimana le cose potrebbero andare diversamente. Come si legge sul 'Times', infatti, la Premier League è pronta a chiudere le porte degli stadi, proseguendo però a disputare regolarmente le partite. Stadi chiusi e divieto di vedere le partite nei pub per limitare il contagio ma potrebbe non bastare.

Una decisione che potrebbe però essere rivista a breve: a Leicester, infatti, alcuni giocatori hanno mostrato i sintomi del coronavirus e sono stati sottoposti ai test per valutare la loro positività. A confermarlo è il manager delle 'Foxes' Brendan Rodgers parlando alla stampa: "Abbiamo avuto alcuni giocatori che hanno mostrati sintomi e segni del coronavirus. Abbiamo seguito le procedure e per precauzione sono stati tenuti lontani dalla squadra". I risultati sono attesi per domani. Dovessero essere positivi anche la Premier League, come Serie A, Ligue 1 e Liga, potrebbe fermarsi per qualche settimana.