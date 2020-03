p>SONDAGGIO INTER LAUTARO MARTINEZ / In attesa di capire quale sarà l'esito della stagione dellla dirigenza nerazzurra deve guardarsi bene le spalle dal continuo pressing delsu Lautarol'attaccante argentino, fortemente sponsorizzato dal connazionale Messi, è il primo nome sulla lista dei blaugrana in vista della prossima estate. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Werner, Aubameyang, Kane o Martial: quale sarebbe l'erede ideale di Lautaro Martinez al centro dell'attacco dell'Inter? uesta domanda Calciomercato.it l'ha posta su Twitter, attraverso un sondaggio, ai suoi followers. Il 45,7% è per il capitano del Tottenham, che precede in classifica Martial (20%). A pari merito (17,1%) Aubameuyang e Werner.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Uefa, Emergenza Coronavirus: stasera i gioca | UFFICIALE: riunione per sospensione tornei

Coronavirus, Rugani positivo - si ferma l'Inter: comunicato UFFICIALE

Inter, nuova donazione per l'emergenza Coronavirus | Le parole di Zhang