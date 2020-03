EMERGENZA CORONAVIRUS EUROPEI OMS UEFA / Ormai sembra soltanto questione di tempo ma presto l'Uefa dovrebbe - dopo aver ufficializzato lo stop a Champions ed Europa League - annunciare anche il rinvio alla prossima estate degli Europei 2020, la prima rassegna continentale che avrebbe dovuto svolgersi in maniera itinerante.

Una decisione che dovrebbe arrivare dopo i contatti avuto tra la stessa Uefa e l': rappresentanti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno contattato i dirigente della Federcalcio internazionale proprio per affrontare l'argomento Europei e le difficoltà che possano andare regolarmente in scena.

Un problema che sarebbe molto vicino alla risoluzione con il rinvio alla prossima estate e il conseguente stop anche alle edizioni 2021 del Mondiale per club e della Nation League. Prevista una conference call tra i rappresentanti dei principali campionati europei (Italia, Spagna, Francia, Germania, Inghilterra) e Giorgio Marchetti per affrontare il delicato tema calendario. Un vertice al termine del quale la Uefa potrebbe avere le idee più chiare sul come (e se) continuare la stagione, come riorganizzare il calendario e prendere la decisione definitiva sugli Europei.