JUVENTUS PJANIC RUGANI / Primo messaggio di vicinanza dai compagni di squadra nei confronti di Daniele Rugani, risultato positivo al Coronavirus.

Miralemha pubblicato il seguente messaggio su Instagram: "Doveva arrivare e doveva essere forte e rumorosa per capire che stavamo sbagliando.Non commettiamo tutti gli stessi errori, ascoltate chi sta vivendo questa emergenza. Non sottovalutatelaAlla fine c'è sempre luce dopo la notte, ma bisogna volerlo.Forza Daniele Rugani, siamo squadra anche in momento come questo".