CALCIOMERCATO MILAN ROBINSON PROBLEMA CARDIACO / C'è un problema cardiaco dietro il mancato trasferimento di Antonee Robinson al Milan. E' stato lo stesso terzino americano, ad un passo dai rossoneri nel corso dell'ultimo calciomercato di gennaio, ad affermarlo, dichiarando inoltre che sarà sottoposto ad un intervento per risolvere il problema: "Durante le visite mediche per un mio possibile trasferimento al Milan all'ultimo giorno di mercato - si legge sui canali ufficiali del Wigan, suo attuale club -, mi è stata riscontrata un'irregolarità nel battito cardiaco.

Ulteriori test sono stati necessari per permettere al trasferimento di essere finalizzato e ratificato, ma non c'era abbastanza tempo per farlo all'ultimo giorno di mercato. Dal mio ritorno al Wigan, mi sono allenato con la squadra mentre venivo monitorato e ho passato un periodo di esami e trattamenti".

INTERVENTO DI ABLAZIONE - "Mi sento assolutamente bene - prosegue Robinson, tranquillizzando i tifosi - ma questo è un problema che deve essere risolto per poter giocare nuovamente. Dopo un consulto con lo staff medico del club e specialisti indipendenti, è stato stabilito che necessito di una procedura medica in questo mese per risolvere l’irregolarità del ritmo cardiaco, una procedura chiamata ablazione".