Coronavirus, giocatore Lazio sottoposto al tampone: negativo

LAZIO CORONAVIRUS / Oltre a Mbappè del Psg, nei giorni scorsi anche un calciatore della Lazio, che presentava dei sospetti sintomi avrebbe fatto il test del tampone, risultando negativo al Covid-19, proprio come la stella francese. Insomma, situazione totalmente diversa da Daniele Rugani della Juventus, primo giocatore della Serie A ad aver contratto il Coronavirus.

In casa Lazio l'allerta è massima: martedì pomeriggio Simone Inzaghi, d'accordo con il responsabile sanitario Ivo Pulcini e con il presidente Claudio Lotito, ha sospeso gli allenamenti almeno fino a domenica, con la possibilità di prorogare la decisione anche per la settimana successiva. Intanto, dopo l'appello di Cataldi, Immobile e Luis Alberto, anche Strakosha invita tutti i tifosi a fare la propria parte: "Sono giorni difficili in cui affrontiamo una situazione nuova. Il virus sembrava lontano quando era in Cina, ma è arrivato subito anche in Europa - racconta a Top Channel -. Con il club abbiamo preso accordi per rimanere tutti a casa per almeno una settimana".