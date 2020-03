EMERGENZA CORONAVIRUS SERIE A CHAMPIONS EUROPEI / Serie A ferma, la Liga pure, Champions ed Europa League quasi e gli Europei a rischio: il mondo del calcio è travolto dall'emergenza coronavirus e nelle prossime settimane è chiamato a decidere quel che sarà del suo futuro o almeno di questo finale di stagione. Come si potranno portare a termine le competizioni in corso? Come si faranno a recuperare le partite rinviate per la pandemia se il calendario non consente spazio e non si sa quando si potrà tornare a giocare regolarmente. Domande alle quali si dovrà dare una risposta ma che sono legate inevitabilmente a ciò che accade a livello sanitario: la lotta al coronavirus, con le misure restrittive poste in essere dal Governo italiano, è la priorità in questo momento e una sospensione di tutte le attività sportive (si è fermata anche la NBA) potrebbe essere il prossimo passo, ma poi? Cosa accadrà? Calciomercato.it ha provato a tracciare gli scenari possibili nel mondo del calcio per l'emergenza coronavirus: dalla Serie A a Champions ed Europa League, passando per gli Europei.

Serie A, Rugani positivo al coronavirus: playoff o stop totale?

In Serie A la positività di Rugani non ha fatto altro che complicare un quadro già abbastanza confuso: lo spettacolo dato dalla Lega A nel corso dell'emergenza ha suscitato più di una polemica ed ora con il primo caso del massimo campionato la situazione è ancora più difficile. Juventus e Inter sono in isolamento, con il certo rinvio della gara di Champions League dei bianconeri e anche quella di Europa League dei nerazzurri (si era parlato di un turno unico il 19 marzo). Lo stop del campionato è, al momento, fino al 3 aprile e tra due settimane la Figc dovrebbe decidere se e come proseguire la stagione. Le ipotesi al vaglio sono quattro: continuare regolarmente la stagione, non assegnazione del titolo, utilizzare la classifica al momento dello stop e playoff. La prima ipotesi sarebbe possibile soltanto in caso di rinvio o cancellazione degli Europei 2020, utilizzando anche giugno per completare il calendario.

L'ultima, invece, potrebbe vedere la sfida tra le prime quattro della classifica ma occorre che le restrizioni attualmente in vigore vengano eliminate in tempo utile, soprattutto in caso di conferma del torneo continentale.

Champions League ed Europa League, Uefa costretta allo stop?

Il tutto legato ovviamente a quel che accadrà anche a livello internazionale: l'idea della Uefa era completare gli ottavi di finale di Champions e di Europa League per aspettare nelle prossime tre settimane (da calendario si ritornerebbe in campo ad aprile) l'evolversi della situazione. Una idea crollata davanti all'evidenza: rinviate Inter-Getafe e Siviglia-Roma, sarà lo stesso anche per la gara Manchester City-Real Madrid, con gli spagnoli da oggi in isolamento per la positività di un atleta della squadra di basket. Andare avanti diventa sempre più complicato e l'Uefa potrebbe sospendere le competizioni. A quel punto gli scenari potrebbero essere due: riprenderle tra qualche settimana, se l'emergenza sarà rientrata, con lo spostamento o la cancellazione degli Europei, oppure stopparle in maniera definitiva. Prima del 'caso' Real la Uefa aveva anche chiesto a Inter e Roma di escludersi dall'Europa League per far andare avanti la competizione (richiesta respinta) ma con il diffondersi dei casi anche questa ipotesi è destinata a diventare impraticabile. Un vero e proprio caos nel quale il calcio deve farsi da parte, aspettando che nei paesi colpiti la situazione torni alla normalità. Le porte chiuse hanno già dimostrato di non poter bastare: senza pensare al rischio contagio dei giocatori, a Valencia e Parigi in centinaia di tifosi si sono assiepati davanti allo stadio rendendo vano il provvedimento. A questo punto soltanto a fine emergenza si potrà capire come ripartire.

