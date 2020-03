Coronavirus, UFFICIALE: si ferma la Liga spagnola. Stop di "almeno due giornate"

UFFICIALE LIGA SPAGNOLA CORONAVIRUS / Si ferma anche la Liga spagnola. L'emergenza coronavirus continua a mietere vittime in tutto il mondo ed era ormai impensabile continuare a giocare a calcio in Spagna, il terzo paese per numero di contagiati giornaliero.

La lega iberica ha confermato la notizia questa mattina, attraverso un comunicato: "Di fronte alle circostanze conosciute oggi, riferite allastabilita dale ai possibili casi di coronavirus in altri cub, LaLiga considera che sussistano le condizioni per passare alla seguente fase del protocollo contro la diffusione del

Coronavirus, Real Madrid in quarantena: si ferma la Liga

"Di conseguenza", prosegue il in ottemperanza delle misure stabilite dal Real Decreto 664/1997, stabilisce la sospensione, al meno, delle prossime due giornate". La Liga spagnola, specifica che tale misura "sarà rivalutata una volta concluse le quarantene stabilite dai vari club colpiti e dalle altre possibili conseguenze". Per almeno 14 giorni, quindi, di tornare in campo non se ne parla. Difficile che il tutto rientri in appena due settimane: ora la sospensione della Champions League sarà inevitabile.

