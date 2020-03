CORONAVIRUS REAL MADRID QUARANTENA / L'emergenza Coronavirus colpisce direttamente anche il Real Madrid. Come comunicato dal club spagnolo in una nota ufficiale, un giocatore della squadra di basket è risultato positivo al Covid-19 e anche la squadra di calcio sarà posta in quarantena, dato che condividono le strutture a "Ciudad Real Madrid".

Gli impianti del centro sportivo sono così chiusi e tutto il personale posto anch'esso in quarantena. Contestualmente, anche la Liga ha annunciato ufficialmente la sospensione del campionato

