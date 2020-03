INTER CORONAVIRUS / L'Inter e il gruppo Suning donano al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile "300mila mascherine ad uso medico e altri prodotti sanitari, tra cui indumenti protettivi e prodotti per la disinfezione, al fine di fronteggiare l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus". Lo ha comunicato il club nerazzurro attraverso una nota ufficiale.

Queste le parole del presidente: "Speriamo che l'esperienza di successo della Cina nel contrastare il Coronavirus possa aiutare a fermare la rapida diffusione del virus in Italia. Continueremo e rafforzeremo il nostro contributo per sostenere l'Italia nella lotta contro l’emergenza". La società ha già sospeso tutte le attività dopo la positività di Daniele Rugani e si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie.

