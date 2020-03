CORONAVIRUS JUVENTUS RUGANI BERNARDESCHI RONALDO / La positività al Coronavirus di Rugani ha spiazzato la Juventus e tutto il mondo del calcio. Il difensore bianconero è il primo caso in Serie A e dopo il comunicato del club tutta la squadra è stata posta in quarantena. Come riferito da 'Sport Mediaset', attualmente Rugani si trova al J Hotel, la struttura situata alla Continassa dove è presente anche Federico Bernardeschi, che è in ritiro volontario.

Tutti gli altri giocatori e lo staff bianconero sono invece in quarantena nelle rispettive abitazioni, ad eccezione di Cristiano Ronaldo che è rimasto in Portogallo

